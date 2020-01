Luchtruim Irak-Iran dicht voor Amerikaanse vliegtuigen

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft het luchtruim boven Irak, Iran, de Golf van Oman en de wateren tussen Iran en Saudi-Arabië gesloten voor de Amerikaanse burgerluchtvaart. Reden is de reeks raketaanvallen die Iran in de nacht van dinsdag op woensdag afvuurde op Amerikaanse doelen in Irak.

De luchtmachtbasis in het Iraakse Ain al-Asad is tot twee keer toe getroffen door Iraanse raketten. Ook de bases in Camp Taji, niet ver van Bagdad en een Amerikaanse basis in Koerdisch gebied in Noord-Irak zijn onder vuur genomen.