Dierbare foto’s, ze vertellen verhalen en herbergen herinneringen: geliefden, vervlogen jeugd of een favoriete plek. In deze rubriek staat iedere week een persoonlijk verhaal gebaseerd op een dierbare foto centraal. Vandaag vertelt: Henriëtte Boersma-de Vries uit Almere.

Moeders vuurwerk

‘De discussie over de vraag of consumentenvuurwerk verboden moet worden, is in volle gang. Zelf heb ik juist mooie herinneringen aan de traditie van het afsteken van vuurwerk. Meestal zijn het de vaders die vuurwerk kopen en afsteken, maar bij ons thuis deed mijn moeder dat. Mijn vader vond het onzin om geld uit te geven aan vuurwerk, maar mijn moeder wilde het toch, omdat ze er zo van genoot.

Ieder jaar maakte ze een lijstje van het vuurwerk dat zij had gekocht. Op de foto staat haar lijstje uit 1998. Aan de vuurwerkhandelaar vroeg ze vaak: heb je nog iets bijzonders? Dat kocht ze dan en als we het vuurwerk gingen afsteken, wilde ze precies weten welk stuk vuurwerk de lucht in ging. Dan wist ze of het de moeite waard was dat weer aan te schaffen.

Als kind hield ik het meest van sterretjes. Die wilden we ook graag ’s middags afsteken, maar probleem was dat het dan nog niet donker was. Daarom staken we de sterretjes af op de wc. Als je de deur dichtdeed, was het helemaal donker en waren de sterretjes op hun mooist.

Tot op hoge leeftijd kocht mijn moeder vuurwerk. Op oudejaarsavond kwamen mijn ouders vanuit Meppel, samen met andere familieleden, vaak naar ons toe in Amersfoort. Rond half 12 lazen we psalm 90, zoals in veel gezinnen gebruikelijk is. Om 12 uur staken de kleinkinderen het vuurwerk van mijn moeder af.

Mijn moeder is op nieuwjaarsdag 2000 overleden, nadat ze de avond ervoor nog buiten naar haar vuurwerk had gekeken. Een neef van mij geeft nog ieder jaar een vuurwerkshow. Mijn zus zegt altijd: Het heeft een generatie overgeslagen, maar het plezier van vuurwerk afsteken zit nog altijd in de familie.’

Ook uw foto delen? Mail naar meedenken@nd.nl