Jan van Zanen herbenoemd als burgemeester Utrecht

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen is dinsdag officieel herbenoemd voor de komende zes jaar. Commissaris van de Koning, Hans Oosters, nam hem de verklaring en belofte af in een buitengewone raadsvergadering.

Oosters roemt de uitstekende bestuurlijke kwaliteiten van burgemeester Van Zanen. "Een echte burgervader voor wie ontmoeten, dichtbij zijn en verbinden een wezenlijk onderdeel van zijn functie vormen. Als ambassadeur van de stad Utrecht heeft Van Zanen bovendien een enorm netwerk opgebouwd in zowel het internationale bedrijfsleven als in het Haagse."

Van Zanen is sinds 1 januari 2014 burgemeester van Utrecht. 18 juli vorig jaar werd in de gemeenteraad besloten de zittende burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming.

Van Zanen is geboren in Purmerend op 4 september 1961. Hij was ook al burgemeester van Amstelveen (2005-2014), voorzitter van de VVD (2003-2008), wethouder in Utrecht (1998-2005), lid van de gemeenteraad in Utrecht (1990-2002) en vicevoorzitter van de VVD-jongerenafdeling JOVD (1981). Hij kreeg in 1996 de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid. Van Zanen is eveneens voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de organisatie van alle ruim 350 gemeenten in ons land.