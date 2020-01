Aanklagers eisen tot 6 maanden cel tegen ex-Trump-adviseur Flynn

Flynn bekende eerder dat hij tegen de FBI had gelogen over zijn contact met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten in de weken voordat Trump aantrad. Flynn hoort op 28 januari welke straf hij hiervoor krijgt.

De naam van Flynn kwam al snel naar voren in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Flynn was de eerste veiligheidsadviseur van Trump. Hij werd al na 24 dagen ontslagen, omdat hij ook tegen vicepresident Mike Pence zou hebben gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur.