Kabinet ziet geen reden om minimumloon te verhogen

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een evaluatie laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat over de periode 2011-2018 het minimumloon de cao-loonontwikkeling heeft bijgehouden. Verder is de koopkracht van mensen met een minimumloon in deze periode toegenomen, komt uit het onderzoek naar voren. "Deze indicatoren geven geen aanleiding tot bijstelling", schrijft Koolmees aan de Kamer.

Ongeveer een half miljoen mensen hebben in Nederland een baan op het minimumniveau. Het verhogen van het minimumloon is een kostbare zaak voor het kabinet omdat die gekoppeld is aan de uitkeringen. Als het minimumloon stijgt, gaat ook de de bijstand en de AOW omhoog.

Het kabinet laat wel onderzoeken wat de gevolgen zijn van een aanpassing van het minimumloon. Het bruto minimumloon bedraagt 1653,60 euro.