Nederlandse bioscopen vestigen record met 38 miljoen bezoekers

De Nederlandse bioscopen hebben een goed jaar achter de rug. In totaal zijn meer dan 38 miljoen kaartjes verkocht: een stijging van 6,5 procent in vergelijking met 2018. Sinds 1964 trokken de Nederlandse bioscopen in één jaar niet meer zoveel bezoekers.

Dat heeft voorzitter Hajo Binsbergen van de Filmdistributeurs Nederland (FDN) dinsdag bekendgemaakt. De best bezochte bioscoopfilm was de digitale remake van The Lion King, waar meer dan 3 miljoen bezoekers naartoe gingen. De tweede en derde plek waren voor Avengers: Endgame (1,2 miljoen bezoekers) en Joker (1,1 miljoen).

De Nederlandse films deden het vorig jaar weer beter in de bioscopen, met in totaal zo’n 4,5 miljoen van de 38 miljoen verkochte kaartjes. Dat is een stijging in het totale marktaandeel van bijna een half procent in vergelijking met 2018, toen de Nederlandse film een diepterecord vestigde. De best bezochte Nederlandse bioscoopfilm van het jaar was Penoza: The Final Chapter waar (tot nu toe) 404.000 mensen een kaartje voor kochten. Daarna volgden de romantische komedie Verliefd op Cuba van Johan Nijenhuis (401.000 bezoeken) en F*ck de liefde (346.000).