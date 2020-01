'Veilige zorg ondanks faillissement IJsselmeerziekenhuizen'

Na het faillissement en bij de overname van de IJsselmeerziekenhuizen in 2018 is ondanks risico's sprake geweest van veilige zorg. Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in twee rapporten.

"Het faillissement leidde tot onrust en ingrijpende wijzigingen. Dat bracht risico’s met zich mee. Maar uit het onderzoek is gebleken dat de voorwaarden voor veilige zorg wel aanwezig waren. De inspectie heeft daarnaast geen calamiteiten geconstateerd. Dat er veilige zorg werd geleverd, is voor een groot deel te danken aan de professionaliteit, veerkracht en betrokkenheid van de zorgverleners", aldus de inspectie.

Zorgaanbieders die in financiële problemen komen moeten voortaan bijtijds nadenken over de risico’s voor de patiëntveiligheid en continuïteit van de zorg en de situatie afstemmen met de betrokkenen, aldus de inspectie.

In december stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat het faillissement "chaotisch en ongecontroleerd" was verlopen en dat er wel sprake was van gevaar. Dat er geen ernstige incidenten waren, was volgens de raad inderdaad te danken aan de inzet en veerkracht van het ziekenhuispersoneel. De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland ontkenden toen dat patiënten gevaar hebben gelopen.