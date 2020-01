Poolse president woont Holocaust-evenement in Israël niet bij

Hij voegde eraan toe dat hij het niet eens is met het feit dat vertegenwoordigers van Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten tijdens het evenement wel kunnen spreken, terwijl Polen dat niet kan.

Duda had het recht opgeëist om te spreken. Tot nu toe was dit niet voorzien in het protocol, zei Duda. "Ik denk dat het vanzelfsprekend moet zijn en gezien de historische waarheid moet het ook nodig zijn dat de president van Polen hier zijn stem laat horen."