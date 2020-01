Verdachte Enschedese moorden wil verklaring afleggen

De 33-jarige Dejan A., een van de hoofdverdachten in het onderzoek naar de viervoudige moord in Enschede in november 2018, heeft aangekondigd dat hij een eerste verklaring wil afleggen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Almelo in de strafzaak tegen A. en vijf anderen.