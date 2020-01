EU roept op tot staakt-het-vuren in Libië

De Europese Unie roept de partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te leven. "Er is geen militaire oplossing in Libië", zei EU-buitenlandchef Josep Borrell na afloop van spoedoverleg in Brussel met de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië.