Dode en ravage bij aardbeving Puerto Rico

Een bejaarde man overleed doordat er een muur op hem viel, meldt een lokale krant. Meerdere gebouwen stortten in en een elektriciteitscentrale raakte beschadigd. Overheidsgebouwen blijven dinsdag dicht en de elektriciteit op het eiland is om veiligheidsredenen uitgeschakeld. De schade is vooral aanzienlijk in het zuiden. De lokale overheid heeft inmiddels noodplannen in werking gesteld.

Het Caribische eiland werd dinsdagmorgen vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,5. Daarop volgden een aantal stevige naschokken, waaronder een van 5,8. Het epicentrum van de aardbeving was bij het plaatsje Ponce aan de zuidkust.