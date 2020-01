Grote olievondst voor kust Suriname

De vondst van olie bij de bron Maka Central-1 werd gedaan bij proefboringen tot een diepte van 6300 meter. Apache en Total hebben allebei een belang van 50 procent in het samenwerkingsverband voor oliewinning in Suriname. Er gaan nu verdere boringen plaatsvinden in de zoektocht naar meer olie. Voor de kust van buurland Guyana zijn al verschillende grote oliebedrijven actief met het oppompen van olie.

Op Wall Street viel het nieuws van Apache over Suriname in goede aarde bij beleggers. Het aandeel lijkt een sterke koerssprong te gaan maken op de beurs.