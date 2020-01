Charlie Hebdo staat vijf jaar na dato stil bij aanslag

Personeelsleden van het Franse satirische blad Charlie Hebdo hebben dinsdag stilgestaan bij de aanslag op hun redactie in Parijs, exact vijf jaar geleden. In 2015 schoten de geradicaliseerde broers Chérif en Saïd Kouachi daar twaalf mensen dood. De aanval was een reactie op cartoons die het blad maakte waarin de islamitische profeet Mohammed werd afgebeeld.