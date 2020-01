Eerste conservatief-groene regering van Oostenrijk treedt aan

De Oostenrijkse politicus Sebastian Kurz (33) is weer aangetreden als de jongste democratisch gekozen regeringsleider in de wereld. De leider van de conservatieve ÖVP-partij staat aan het hoofd van de eerste conservatief-groene coalitie in de geschiedenis van zijn land.

De conservatief Kurz legde de ambtseed af bij president Alexander Van der Bellen. Later wordt ook de rest van het kabinet beëdigd. De groenen en conservatieven combineren in hun coalitieakkoord een streng migratiebeleid met ambitieuze plannen op klimaatgebied. De partijen willen dat Oostenrijk in 2040 klimaatneutraal is.

Kurz regeerde eerder met de rechts-populistische FPÖ, maar die regering kwam ten val na een schandaal. FPÖ-kopstuk Heinz-Christian Strache was in 2017 in een villa op Ibiza gefilmd met verborgen camera's terwijl hij sprak met een vrouw die zich presenteerde als een vermogende Russin. Strache leek bereid te zijn haar overheidsopdrachten te gunnen in ruil voor hulp bij de verkiezingscampagne.