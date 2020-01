Circusartieste voelt haar benen niet na val in Carré

De circusartieste die vrijdag gewond raakte door een val in het Amsterdamse theater Carré voelt haar benen niet. Dat schrijft ze in een bericht op Facebook. Kristina Vorobeva, die samen met haar man Rustem Osmanov tijdens hun acrobatenact zo'n 10 meter naar beneden viel, is inmiddels van de intensive care af. "Een einddiagnose van de artsen hebben we nog niet gehad, daarvoor is tijd nodig, het is geen makkelijk geval."