Australië kampt na bosbranden nu ook met cycloon

Terwijl in het zuidoosten van Australië brandweermannen de hevigste bosbranden in decennia proberen te blussen, komt in het noordwesten van het land een cycloon aan land. Dinsdag haalde de tropische storm, die de naam Blake heeft gekregen, windstoten van ongeveer 100 kilometer per uur. Ook regent het veel in het gebied. De schade is beperkt gebleven.