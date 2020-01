Britse krijgt voorwaardelijke straf na misbruikrel Cyprus

Een Britse tiener die op Cyprus schuldig was bevonden aan het liegen over een groepsverkrachting, krijgt een voorwaardelijke celstraf. De 19-jarige omhelsde familieleden toen ze het vonnis hoorde.

Het proces tegen de jonge vrouw leidde tot onrust in haar thuisland. Ze deed vorig jaar aangifte van verkrachting door een groep Israëlische jongeren. Dat zou zijn gebeurd in een hotelkamer in populaire vakantiebestemming Ayia Napa. Ze trok de verklaring na 10 dagen schriftelijk in, waarna ze zelf werd aangehouden. De tiener zat volgens plaatselijke media ongeveer een maand in voorarrest.

Advocaten van de toeriste zeggen dat hun cliënt wel degelijk is misbruikt. Ze zou door de politie onder druk zijn gezet haar verklaring aan te passen. De tiener zou langdurig en zonder advocaat zijn verhoord voordat ze tekende voor het intrekken van haar beschuldiging. De jongens konden terugkeren naar Israël en zijn niet gehoord als getuigen.

De rechtsgang kreeg veel kritiek. Critici vinden dat de tiener geen eerlijk proces heeft gehad. Activisten voerden actie buiten de rechtbank in Paralimni. Daar scandeerden ongeveer 150 vrouwen leuzen als "het slachtoffer de schuld geven is een tweede verkrachting". Eerder is ook gedemonstreerd in Londen. Daar hielden betogers borden omhoog met teksten als "we geloven haar" en "boycot Cyprus".