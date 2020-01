Prognose: bouw wacht krimpjaar door stikstof en PFAS

De bouw wacht in 2020 een krimp van 2 procent, voorspelt ABN AMRO in een rapport over de sector. De terugloop is een direct gevolg van overheidsbeleid over de uitstoot van stikstof en het verplaatsen van grond met chemische stoffen die onder de noemer PFAS vallen. De grond-, wegen-, en waterbouw wordt het hardst geraakt met een min van 3,5 procent.