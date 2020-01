Zuid-Korea roept op tot nieuwe gesprekken met Noord-Korea

Er is een "wanhopige behoefte" aan praktische manieren om de betrekkingen met Noord-Korea te verbeteren. Dat zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in dinsdag tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarsrede in de hoofdstad Seoul. Indien noodzakelijk is hij bereid de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zelf meerdere keren te ontmoeten.

Moon zei het te betreuren dat er het afgelopen jaar een gebrek aan vooruitgang is in de onderhandelingen. Hij riep op tot nieuwe gesprekken met Pyongyang en beloofde door te gaan met zijn werk om de gesprekken tussen de VS en Noord-Korea te vergemakkelijken. "In een tijd van impasse in de gesprekken tussen de VS en Noord-Korea, en waar we ons zelfs zorgen maken over een stap achteruit in de inter-Koreaanse betrekkingen, hebben we dringend behoefte aan praktische manieren om de samenwerking tussen beide Korea's te verbeteren."