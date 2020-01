Kabinet heeft 'begrip' voor liquidatie Iraanse generaal

"Wij hebben begrip voor het feit dat het is gebeurd", zei de bewindsvrouw. Soleimani was een "echte boef". Ze wees onder meer op de rol die hij heeft gespeeld in de oorlog in Syrië. Maar de dood van de Iraanse generaal maakt de situatie in Irak volgens haar alleen maar ingewikkelder. Alle betrokken partijen moeten inzetten op de-escalatie, vindt Bijleveld.

Door de Amerikaanse actie zijn de spanningen in de regio opgelopen. Iran zegt wraak te zullen nemen. En het Iraakse parlement wil dat alle buitenlandse troepen uit Irak vertrekken. Welke gevolgen de oproep heeft, is nog niet duidelijk. "De komende dagen en weken zal moeten blijken welk vervolg er door de Iraakse regering of het parlement aan de motie zal worden geven", schrijft het kabinet aan de Kamer.

In Irak zijn enkele tientallen Nederlandse militairen actief voor de internationale coalitie die vecht tegen terreurgroep IS. Hun missie is voorlopig stopgezet, maar zij blijven gewoon in Irak.