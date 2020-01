EU-ministers vrijdag bijeen voor spoedberaad

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen vrijdagmiddag in Brussel bijeen voor spoedberaad over de crisis in het Midden-Oosten. Zij zullen praten over mogelijke stappen op Europees niveau in verband met de gespannen situatie die is ontstaan na de dodelijke aanval van de Verenigde Staten op de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak. Dat bevestigen diplomaten in Brussel.