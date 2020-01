Universiteit tevreden over eerste collegedag na cyberaanval

Het onderwijs op Maastricht University loopt "naar omstandigheden" goed op de eerste reguliere collegedag na de verlammende cyberaanval die de universiteit net voor kerst trof. "Het was heel spannend hoe het zou gaan, maar we zijn best tevreden tot nu toe", zegt een woordvoerder van de universiteit. "De studenten zijn er rustig onder, ze reageren begripvol op wat ons is overkomen."