Canberra op slot door extreem slechte luchtkwaliteit

Het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvan het hoofdkantoor in hoofdstad Canberra zit, heeft maandag de deuren gesloten vanwege de rook die is ontstaan door de bosbranden. Personeel van het ministerie moet zeker twee dagen thuisblijven, meldden Australische media. Het departement is onder meer verantwoordelijk voor noodbeheer en de coördinatie tijdens rampen. Enkel een handjevol medewerkers werkt vanuit andere locaties.

In Canberra nemen niet alleen overheidsinstanties maatregelen vanwege de rook in de lucht. Ook veel kinderdagverblijven, winkels en musea zijn gesloten. De National Gallery of Australia, een van de belangrijkste musea van de stad, is ook dicht. Het museum zegt de deuren te sluiten om de mensen te beschermen, maar ook de kunst. Verder zijn ook veel vluchten van en naar Canberra geschrapt.

Momenteel is de luchtkwaliteit nergens ter wereld zo slecht als boven Canberra. Australië kampt al weken met de hevigste bosbranden in decennia, die al aan zeker 24 mensen het leven kostten. Verder stierven al duizenden dieren en sloegen tienduizenden mensen op de vlucht. Met name de staten New South Wales, Victoria en South Australia worden hard getroffen.

Wederopbouw

De Australische regering maakte maandag bekend 2 miljard Australische dollar (ruim 1,2 miljard euro) vrij te maken voor de wederopbouw na de bosbranden. Het geld wordt de komende twee jaar gebruikt om mensen die bijna alles zijn verloren weer op weg te helpen. "We focussen ons op wat het de mensen gekost heeft", aldus premier Scott Morrison.

Inmiddels is de temperatuur in New South Wales, Victoria en South Australia gedaald en valt er hier en daar wat regen. Tegen het einde van de week wordt het weer warmer en droger. De temperaturen liggen dan mogelijk rond de 40 graden, net als afgelopen week.