Vertederend beeld. Een kleine hummel mag rondscharrelen op het erf, waar zo veel interessante dingen te zien zijn: takjes en steentjes, een plasje water. In het halfbegroeide stenen muurtje rond het erf zitten spannende spleten. Als hij zijn handje daarin steekt, komt er soms de kop van een slang naar buiten. Het kind kraait, probeert het beest te grijpen …

En de moeder kijkt vertederd toe. Want zelfs slangen zijn hier vrienden van de mens. Voor een giftige beet hoef je niet bang te zijn.

Dan zijn we echt terug in de tijd van het paradijs. En nu kan ik mijmeren over kinderen op de nieuwe aarde – blijven die altijd klein, en hoe zit het dan met onze ongeboren kindertjes? Maar de HEER vertelt niet alles. Dit éne vindt Hij genoeg om mijn verlangen wakker te roepen.