Thema Koningsdag dit jaar is 'Leef Maastricht'

De slogan van Koningsdag 2020 is "Leef Maastricht", maakte burgemeester Annemarie Penn van de Limburgse hoofdstad zondag bekend. Dat betekent in het Nederlands "Lief Maastricht".

Op 27 april viert Willem Alexander Koningsdag in Maastricht. De stad wil zich op die dag laten zien zoals Maastricht is, aldus Penn. "Namelijk de stad met een luisterrijk verleden en een gretig verlangen naar de toekomst. De stad die het leven in al z’n facetten omarmt, die geniet van grote en kleine dingen, die waardering heeft voor stijl en diversiteit. Waar saamhorigheid en verbondenheid grondbeginselen zijn."

"Het zijn waarden die je in onze regio intenser ervaart dan waar ook. Dat heeft alles te maken met onze unieke geschiedenis en onze unieke ligging; aan de rand van Nederland en in het hart van Europa."

Maastricht is door de Romeinen gesticht, door de Spanjaarden belegerd en door de Fransen bezet, vertelde de burgemeester. "De stad overwon de Karolingische, Frankische en Duitse overheersers. Tussendoor was ze Luiks, Brabants, Bourgondisch, Belgisch en nog veel, veel meer. Al die mogendheden hebben hun sporen nagelaten."

Vier miljoen inwoners

Nu ligt Maastricht in het hart van de Euregio Maas-Rijn, met bijna vier miljoen inwoners, aldus Penn. "Befaamd om zijn innovatieve kenniseconomie. De Europese Unie en de euro zijn in Maastricht geboren. En we hebben een van de meest internationale universiteiten van Europa. Dat alles geeft Maastricht een sterke internationale dimensie, zoals je die nergens anders in Nederland vindt. Maastricht is de stad waar verbroedering geen theorie is, maar praktijk."

Tegelijkertijd hebben Maastricht en de regio Zuid-Limburg volgens Penn een sterke eigen identiteit. "Een levenswijze die gebaseerd is op de roerige historie, vormgegeven door eeuwenoude tradities, ontstaan op het snijvlak van twee wereldculturen: de Germaanse en Latijnse."

Het volledige programma van Koningsdag wordt in maart bekendgemaakt. Daarbij wordt gekozen voor de kenmerkende eigenheid van Maastricht, zei Penn. "Dat wil zeggen voor onze cultuur, sfeer, humor, muzikaliteit en die ondefinieerbare Maastrichtse combinatie van optimisme en grandeur."