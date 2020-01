Iraaks parlement stemt voor terugtrekken troepen VS

Het Iraakse parlement heeft zondag in een buitengewone zitting een resolutie aangenomen voor de terugtrekking van de ongeveer 5200 Amerikaanse militairen die in het land gestationeerd zijn. De resolutie roept de regering op het initiatief te nemen tot de terugtrekking van alle buitenlandse troepen in het land die deel uitmaken van de door de VS geleide coalitie ter bestrijding van Islamitische staat.