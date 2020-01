Paleis Soestdijk sluit deuren voor renovatie

Er is een ambitieus plan opgesteld waarbij verduurzamen van het gebouw, dat óf heel heet is óf juist heel koud, een van de eerste prioriteiten is. Maar er zit een flink gat in de begroting omdat de provincie Utrecht de voornemens om bij het paleis woningen te bouwen niet goed keurt. Daardoor is ook het opstellen van een nieuw bestemmingsplan vertraagd.

Op de laatste dag was er nog een run op de toegangskaarten voor Soestdijk, waar zowel voor de kassa als voor de toegangsdeur naast het beroemde bordes - de stoep, volgens de koninklijke familie - rijen ontstonden. Ook oud-personeel dat nog in het paleis had gewerkt, kwam een kijkje nemen.

Soestdijk gaat niet helemaal op slot, vertelde eigenares Maya Meyer. Op Koningsdag, Open Monumentendagen en andere bijzondere gelegenheden gaan de deuren even open. Vertrekken in het paleis zijn daarnaast nog te huren voor evenementen.