Irak dient klacht in bij Veiligheidsraad

Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft officiële klachten ingediend bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad over de Amerikaanse luchtaanvallen op Iraakse bodem. Door de aanvallen kwamen de Iraanse generaal Qassem Soleimani en verschillende Iraakse militieleiders om het leven.

De klacht gaat over "Amerikaanse aanvallen en agressie op Iraakse militaire posities en de moord op Iraakse en geallieerde militaire bevelhebbers op hoog niveau op Iraakse grond", aldus het ministerie in een verklaring.

Het ministerie beschrijft de aanvallen als "gevaarlijke schending van Iraakse soevereiniteit en van de voorwaarden over de aanwezigheid van de VS in Irak".

Het ministerie roept de Veiligheidsraad op om de aanvallen te veroordelen.