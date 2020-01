Onrust in Midden-Oosten domineert beursweek

De beurshandel zal komende week voor een groot deel worden overheerst door de verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De spanningen in de regio zijn sterk opgelopen nadat de Verenigde Staten vrijdag een hoge Iraanse generaal hadden gedood in een luchtaanval. Verder gaat de aandacht van beleggers uit naar verschillende belangrijke macro-economische cijfers, waaronder het banenrapport van de Amerikaanse overheid en gegevens over de Duitse economie.

Teheran heeft wraak gezworen aan de Amerikanen voor de dood van de machtige generaal Qassem Soleimani bij een droneaanval op de internationale luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Hij was de rechterhand van de hoogste geestelijke van Iran, ayatollah Ali Khamenei. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran al gewaarschuwd geen wraak te nemen. Mocht Iran dat toch doen, dan volgen direct tegenaanvallen.

Op de aandelenmarkten werd vrijdag nerveus gereageerd op het nieuws rond Soleimani, terwijl de olieprijzen flink stegen, mede vanwege de angst dat Iran olietankers kan gaan aanvallen in de Perzische Golf als vergelding.

Banenrapport

Het Amerikaanse banenrapport staat voor vrijdag op de rol. Verder komt uit de VS informatie over onder meer de dienstensector en de fabrieksorders. De agenda in Europa bevat data over de Duitse detailhandelsverkopen, fabrieksorders, handel en industriële productie. Verder komen er cijfers over bijvoorbeeld de Europese dienstensector, plus de winkelverkopen, inflatie, werkloosheid, producentenprijzen en het economisch vertrouwen in de eurozone. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert gegevens over onder meer de inflatie en industrie.

Bij de bedrijven in Amsterdam kan Takeaway.com op aandacht rekenen. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg nadert de maaltijdbestelsite de overwinning in de slepende overnamestrijd rond de Britse branchegenoot Just Eat. Aandeelhouders met meer dan 50 procent van Just Eat zouden hebben aangegeven het bod van Takeaway te accepteren. Het Nederlandse Takeaway en de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus zijn al maanden verwikkeld in een strijd om Just Eat. De beide kemphanen hanteren een deadline voor het bod van vrijdag 10 januari.

De AEX-index op Beursplein 5 verloor vrijdag 0,3 procent tot 611,06 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 922,37 punten. Elders in Europa was een wisselend beeld te zien. Op Wall Street toonden de graadmeters minnen tot 0,8 procent.