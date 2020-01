'Iran wil zich verder terugtrekken uit atoomakkoord'

Te midden van ernstige spanningen tussen de VS en Iran heeft de regering in Teheran een verdere gedeeltelijke terugtrekking uit de internationale nucleaire overeenkomst aangekondigd. "We hebben vanavond een belangrijke bijeenkomst over deze zaak en beslissen over de vijfde fase van de gedeeltelijke terugtrekking", aldus het persbureau ISNA dat zondag de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran citeerde.