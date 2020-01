Beurzen Midden-Oosten omlaag door onrust

De aandelenbeurzen in het Midden-Oosten gingen zondag over een breed front omlaag vanwege de oplopende spanningen in de regio nadat de Verenigde Staten vrijdag een hoge Iraanse generaal hadden gedood bij een luchtaanval. Teheran heeft wraak gezworen tegen de Amerikanen voor de dood van de machtige generaal Qassem Soleimani bij de droneaanval op de internationale luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad.

De Tadawul All Share Index van de beurs in het Saudische Riyad verloor meer dan 2 procent, mede onder druk van een koersverlies van staatsolieconcern Saudi Aramco. Ook op de beurzen in bijvoorbeeld Koeweit, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein, Israël en Oman waren rode cijfers te zien. Volgens een beursanalist is de hoop bij beleggers voor een rustiger jaar in het Midden-Oosten en Noord-Afrika de kop ingedrukt en zal 2020 opnieuw een jaar worden met verhoogde geopolitieke spanningen in de regio.

Een andere kenner verklaarde dat nu veel zal afhangen van de reactie van Iran op de dood van Soleimani. Hij was de rechterhand van de hoogste geestelijke van Iran, ayatollah Ali Khamenei. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran al gewaarschuwd geen wraak te nemen. Mocht Iran dat toch doen, dan volgen direct tegenaanvallen, dreigde Trump.

De olieprijzen gingen vrijdag flink omhoog door het nieuws van de dood van de Iraanse generaal, onder meer vanwege de angst dat Iran olietankers kan gaan aanvallen in de Perzische Golf als vergelding.