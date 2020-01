Van Zweden haalt Mengelbergs Mahler-versie uit de kast

Jaap van Zweden leidt het Koninklijk Concertgebouworkest woensdag en donderdag in Amsterdam bij de uitvoering van een door Willem Mengelberg voltooide versie van Gustav Mahlers Tiende symfonie. De versie is na de wereldpremière in 1924 in de hoofdstad, door hetzelfde orkest onder leiding van Mengelberg, nog maar één keer in haar geheel gespeeld. Die eerdere keer was vorige maand in Hongkong, waar Van Zweden het stuk ook al dirigeerde bij het Hong Kong Philharmonic Orchestra.