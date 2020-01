Trump dreigt met 52 aanvallen als Iran wraak neemt

"Laat dit een waarschuwing zijn dat als Iran Amerikanen aanvalt, we 52 Iraanse locaties in het vizier hebben. Sommige daarvan zijn erg belangrijk voor Iran en de Iraanse cultuur. We zullen snel en hard toeslaan. De VS willen geen dreigementen meer", aldus Trump, die ook de hoogste baas is van het leger.

De president noemt Soleimani "hun terroristische leider". "Hij had net een Amerikaan gedood en veel anderen verwond. Ook was hij bezig met het voorbereiden van een aanval op onze ambassade", zegt Trump op Twitter.

Soleimani kwam vrijdag na een Amerikaanse raketaanval in Bagdad om het leven. Hij was de rechterhand van de hoogste geestelijke van Iran ayatollah Ali Khamenei.