Jongen van twaalf gestoken door leeftijdgenoot in Hoorn

Een jongen van twaalf is zaterdag gewond geraakt bij een steekpartij aan de Westftriese Parkweg nabij Hotel Van der Valk in Hoorn. De dader, een jongen van ongeveer dezelfde leeftijd, is nog op de vlucht, meldt de politie.

Volgens een woordvoerder gaat het om een lichte verwonding. Het is nog niet duidelijk of de steekpartij plaatsvond binnen of buiten het hotel. De politie is op zoek naar de dader. Bij het hotel zijn meerdere ambulances aanwezig.