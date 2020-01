Israëlisch veiligheidskabinet zondag bijeen

De Israëlische televisie berichtte vrijdagavond dat de VS Israël blijkbaar hadden geïnformeerd over de moord op Soleimani. Algemeen wordt aangenomen dat de informatie enkele dagen voor de aanval was doorgegeven.

"Woensdagavond was er een telefoongesprek tussen Netanyahu en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo", aldus een verslaggever van Channel 13. "Het was het tweede gesprek in twee dagen." Het is echter onduidelijk of er concrete informatie is overgebracht.