Branden veroorzaken vuurtornado's in Australië

De hevige bosbranden zorgen in Australië voor unieke weersverschijnselen zoals vuurtornado's en onweersbuien zonder neerslag. De harde wind in combinatie met temperaturen plaatselijk tot 48,9 graden en een aanhoudende droogte veroorzaken al maanden natuurbranden die grote schade aanrichten.

"Het lijkt erop dat door de enorme hitte lokale weersystemen worden ontwikkeld", meldt RFS, de meteorologische dienst van de staat New South Wales. De RFS waarschuwt bewoners in het gebied om waakzaam te zijn en maatregelen te treffen om zo snel mogelijk te kunnen evacueren, mocht dat nodig zijn.

De regering van de Australische premier Scott Morrison heeft zaterdag 3000 reservisten opgeroepen om mee te helpen bij de bestrijding van de bosbranden. Het is de grootste inzet van reservisten in de Australische geschiedenis.

Het officiële dodental van de branden die het land al maanden teisteren, is zaterdag opgelopen tot 23. Zeker 5 miljoen hectare natuur is door het vuur verwoest. Dat is een gebied van 1,2 keer de totale oppervlakte van Nederland.