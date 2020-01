Nederlandse Audi-topman: auto's duizenden euro's duurder

In de Telegraaf zegt Audi-ceo Bram Schot dat autobouwers uit de winst op de verkoop van benzine- en dieselauto’s hun investeringen in elektrisch rijden moeten betalen, terwijl de verkoop van auto’s aangedreven door fossiele brandstoffen daalt. Dat maakt nieuwe auto'd duurder.

"Dat wordt een hele uitdaging voor onze branche, want de inkomens stijgen in diezelfde periode niet, in ieder geval niet zoveel", zegt Schot, die tot 1 april leiding geeft aan het Duitse automerk Audi. "Daarbij komt dat we heel veel investeren in elektrische auto’s, maar de winst op die auto’s veel lager ligt dan op fossiel aangedreven auto’s. We zitten nu in een periode dat we de productie van elektrische auto’s betalen met de winst die we maken op benzine- en dieselauto’s, terwijl we weten dat we in 2030 helemaal naar elektrisch moeten."

Automerken verdwijnen

Daarnaast verwacht hij dat een aantal automerken zal verdwijnen, omdat ze geen grote samenwerkingspartner vinden en de investeringen niet kunnen opbrengen. In de anderhalf jaar dat Amsterdammer Schot (58) bij Audi aan het roer staat, heeft hij voor 17,7 miljard euro in de kosten gesneden, wat op termijn 9500 banen kost. Hij verwacht dat het concern in Ingolstadt de komende vijf jaar 40 miljard euro zal investeren, waarvan 15 miljard euro in elektrische auto’s. Een groot deel van de investeringen wordt gestoken in de digitalisering, aansluiting van de smartphone op de auto en communicatie met andere auto’s en verkeerssystemen.

Schot: "Connectivity en digitalisering zijn de aandrijflijnen van de toekomst. Niet de motor of versnellingsbak."