Grootste bloem ter wereld gemeten op Sumatra

In een natuurgebied bij Maninjau op het Indonesische eiland Sumatra is deze week de grootste bloem ter wereld gemeten. De Rafflesia tuan-mudae meet 111 centimeter in doorsnee. Het vorige record stond op 107 centimeter.

De grote rood-oranje met wit gevlekte Rafflesia tuan-mudae is een parasiet die leeft op een druivensoort. Hij verspreidt een geur van rotting om insecten aan te trekken die voor bestuiving zorgen. De bloem doet er een maand of negen over om tot bloei te komen en bloeit dan zo'n zeven dagen.