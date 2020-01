Beren houden van bessen, en met hun scherpe neus ruiken ze ook waar knollen onder de grond zitten. Dus dat een beer over de grond snuffelt, is niet zo gek. Maar dat hij samen met een koe vredig gras loopt te eten, dat zie ik niet gebeuren. Hij beschouwt die koe eerder als een gemakkelijke prooi. Want vlees eten doet een beer ook.

De nieuwe wereld is dus fundamenteel anders. En niet omdat er dan eindelijk geld genoeg is voor voldoende blauw op straat, maar omdat de Messias in staat is mens en dier vanbinnen te veranderen. Dan hoeven kleine beertjes niet van hun moeder te leren hoe ze een kalfje dood kunnen bijten, ze kunnen heerlijk samen spelen. En als ze moe zijn, liggen ze allemaal lekker bij elkaar.

Gaat dit echt gebeuren, HEER? Komt het paradijs weer terug?