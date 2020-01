72. Hij kan opeens niet meer stoppen met huilen. Met allebei zijn handen grijpt hij zijn kiel weer en vouwt hem over zijn neus en mond.

‘Hee! Hee! Jij daar! Ben je gek geworden! Hee, kom terug!’

De zware mannenstem schreeuwt naar hem. Hij schrikt. Terug? Nee, hij mag niet terug. Hij moet eerst weten of hun huis er nog is. Of Lowietje er nog is.

Hij probeert te rennen. De rook wolkt in vlagen om hem heen. Bijna geen adem meer. Hij strompelt maar wat. Hij voelt zijn gezicht schroeien, zijn haren knisperen. Een hete vuurwind jaagt fel brandende papierachtige stukken over straat in grote cirkels.

Hij weet niet of hij de goede kant op loopt, hij herkent niets meer, hij ziet niets meer. Het felle licht van de vlammen, het brullen van het vuur, hij heeft geen idee waar hij is. Overal om hem heen is vuur. Zo heet!

Iets komt uit de hemel vallen, hij ziet het met toegeknepen ogen die maar niet op willen houden met huilen. Pas als dat ‘iets’ rakelings langs hem heen scheert, ziet hij wat het is: een vogel met brandende vleugels.

Hij moet kokhalzen. Hij geeft over op straat. ‘Ik kan niet’, wil hij zeggen, maar hij kan niet meer fluisteren.

Hij draait zich om. Hij denkt niet meer aan Lowietje, hij denkt er alleen maar aan dat hij hier weg wil, dat hij hier weg moet.

Hij wankelt terug, één stap, twee stappen. Met een knal stort er achter hem iets in, een regen van vonken waait om hem heen. Zijn mouw brandt. Hij slaat op zijn mouw.

Nog een paar stappen. Hij valt op een knie, komt weer omhoog, stoot onhandig met zijn been tegen iets aan. Hij kan niet meer verder! Hij zit opgesloten!

De paniek komt samen met een nieuwe golf braaksel omhoog. Hij voelt om zich heen. Zijn handen voelen ijzer. De schragen! Hij is bij de schragen! Hij laat zich weer op zijn buik zakken. Hij schuift zich met zijn armen vooruit onder de schragen door.