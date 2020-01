166. Haar gedachten tuimelden over elkaar heen terwijl ze koortsachtig naar een oplossing zocht. Kon ze teruggaan? Nee. Zouden Zach en Nancy Hawkins Fort Laramie al voorbij zijn? Ja. En zelfs als ze hen zou kunnen bereiken, had het geen zin om naar haar papieren te vragen. Die waren al lang weggegooid. Of begraven in een nieuwe voorraad meel, die nu in de wagen van iemand anders meereed. Toen liet ze Daveys laatste woorden op zich inwerken en vuurde een nieuwe vraag op hem af.

‘En schrijf je dan een nieuwe overeenkomst waarin staat dat je voor je gezin zorgt als jou iets overkomt?’ Er waren weken overheen gegaan voordat hij dokter Hawkins eindelijk alles had laten vastleggen. Maar ze kon hem opnieuw zover krijgen. Dat kon ze. Alleen kon niemand haar haar vrijheidsdocumenten teruggeven. Niemand.

‘Natuurlijk, dat doe ik. Ik zal iemand zoeken die het voor me opschrijft. Maar je zult het echt niet nodig hebben. Oregon is anders dan Kentucky, zelfs anders dan Missouri. Daar kennen ze geen patrouilles. Je bent er veilig. En ik bescherm je.’

Ze wist wel beter. Oregon zou een verlengstuk zijn van deze karavaan met mensen als de familie Hawkins die vrije negers hartelijk bejegenden, maar ook met mensen als Greenberry Smith die dat beslist niet deden. Ze had er nog weinig van gemerkt dat men op deze tocht haar huidskleur accepteerde, laat staan dat ze haar op haar woord zouden geloven als Davey iets overkwam. De Bowmans wisten van haar papieren af en dokter Hawkins had de overeenkomst opgeschreven. Ze zou hen moeten opzoeken in Oregon als iemand ernaar vroeg en Davey ziek werd en … Ze wilde er niet aan denken dat hij zou kunnen sterven.

In haar maag zat een pijnlijke knoop. Ze kon niet boos op Davey zijn. Hij had het niet geweten. Zij was in het indianendorp geweest toen hij de vaten omwisselde.