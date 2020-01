Lager slot voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met verlies het weekeinde ingegaan. Elders in Europa was een wisselend beeld te zien. De oplopende spanningen in het Midden-Oosten zorgden voor voorzichtigheid bij Europese beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent in de min op 611,06 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 922,37 punten. Parijs ging licht omhoog en Londen kreeg er 0,2 procent bij. Frankfurt was een negatieve uitschieter met een koersverlies van 1,3 procent.

De olieprijzen gingen omhoog na de luchtaanval van de Verenigde Staten op het vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Bij de aanval kwam onder anderen de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani om. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 62,66 dollar. Brentolie werd 2,9 procent duurder op 68,15 dollar per vat.

Shell

Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en voerde de stijgers aan in de AEX met een plus van 1,5 procent. Tankopslagbedrijf Vopak won 0,5 procent. Ook andere Europese olieproducenten gingen vooruit. In Parijs klom Total 1,1 procent en BP steeg 2,8 procent in Londen. In Milaan noteerde Eni een plus van 0,7 procent en Repsol in Madrid werd 1,2 procent hoger gezet.

Hekkensluiter in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een koersverlies van 3,6 procent. Luchtvaartmaatschappijen kampten juist met de hogere brandstofprijzen en de geopolitieke onrust. In de MidKap sloot Air France-KLM de rij met een min van bijna 8 procent. In Frankfurt zakte Lufthansa 6,5 procent en easyJet verloor 3,4 procent in Londen. Oliedienstverlener SBM Offshore behoorde tot de kopgroep in de MidKap met een plus van 2 procent.

Credit Suisse

In Zürich steeg Credit Suisse 0,3 procent. De Zwitserse bank wil dit jaar voor omgerekend 920 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. In Dublin zakte Ryanair ruim 1 procent. De Ierse budgetmaatschappij is pessimistischer geworden over de leverdatum van bestelde Boeing 737 MAX-toestellen. De 737 MAX staat sinds maart wereldwijd aan de grond, na twee dodelijke crashes met het toestel.

De euro noteerde 1,1174 dollar tegen 1,1186 dollar een dag eerder.