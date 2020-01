Nederlandse topman per direct weg bij Zwitsers telecombedrijf

De Nederlandse topman Olaf Swantee van het Zwitserse telecombedrijf Sunrise is met onmiddellijke ingang opgestapt. Hij probeerde met Sunrise vorig jaar nog kabelaar UPC Schweiz over te nemen, maar dat mislukte omdat grootaandeelhouder Freenet van Sunrise de miljardendeal niet zag zitten.

Sunrise, een van de grootste spelers op de Zwitserse telecommarkt, wilde omgerekend zo'n 5,8 miljard euro betalen voor de Zwitserse UPC-tak. Freenet en diverse andere aandeelhouders vonden die prijs te hoog en verzetten zich tegen een aandelenuitgifte die Sunrise nodig had om de deal te financieren. In oktober werd duidelijk dat de deal niet doorging.

Swantee wordt vervangen door financieel directeur André Krause. De Nederlander Swantee, die bijna vier jaar de baas was in Zwitserland, zal zijn opvolger komende maanden nog wel bijstaan om te zorgen dat de overname soepel verloopt. Ook voorzitter Peter Kurer, die in media recent flinke kritiek over zich heen kreeg in verband met de mislukte deal, en vice-voorzitter Peter Schöpfer zullen hun functie binnenkort neerleggen. Zij zullen zich bij de aandeelhoudersvergadering later dit jaar niet meer beschikbaar stellen voor een nieuwe termijn.