Een man die in een voorstad van Parijs, Villejuif, op mensen instak is door de politie doodgeschoten. Hij verwondde in een park drie mensen, van wie twee er ernstig aan toe zijn. Over zijn motieven is nog niets duidelijk. Hij vluchtte na de steekpartij te voet en werd door de politie neergeschoten, melden Franse media.

