PostNL treft maatregelen na bombrieven

Hoewel het volgens de zegsvrouw "voor de hand lijkt te liggen" dat de brieven via PostNL zijn verstuurd, kan ze dit niet officieel bevestigen. Ook de politie zegt hier niets over.

De brieven doken op bij meerdere bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Vrijdagochtend vond personeel van hotel Okura in Amsterdam een bombrief. De post is voorzien van een sticker van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) en heeft een verdikking. Het incassobureau in Rotterdam is overigens niet de afzender van de bombrieven, zo heeft onderzoek uitgewezen.