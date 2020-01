Tabaksreuzen in rij bij FDA om vapingcapsules

British American Tobacco is blij met duidelijker beleid rondom vapingcapsules, waar een nicotinehoudende vloeistof in zit. Het bedrijf verwacht dat al zijn vapingproducten groen licht krijgen van de FDA. Branchegenoot Imperial Brands is van plan om zijn aanvraag voor de deadline in mei in te dienen.

De bedrijven moeten in hun aanvraag duidelijk maken dat hun vapingcapsules niet bestemd zijn voor minderjarigen of jonge rokers. Vooral die groep mensen in de Verenigde Staten doet aan vapen en heeft daarbij voorkeur voor allerlei smaakjes zoals diverse fruitsoorten en andere zoetigheid. Maar e-sigaretten zijn het afgelopen jaar geregeld negatief in het nieuws gekomen, met name vanwege aanwijzingen dat die een mysterieuze longaandoening zouden veroorzaken.