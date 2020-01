Gekrenkt Iran betoogt tegen VS

Op de gebedsdag vrijdag is in Iran vrijwel overal gepreekt en betoogd tegen de Verenigde Staten. De VS hebben in de nacht van donderdag op vrijdag met drones een van de populairste Iraniërs uit de weg geruimd, generaal Qassem Soleimani. Soleimani geniet in Iran de status van oorlogsheld door zijn vaak geslaagde acties in Irak en Syrië. En hij gold als de rechterhand van de machtigste man van het land, geestelijk leider Ali Khamenei.