Nederlands marineschip gewoon naar zeestraat Iran

De oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten verhinderen de missie van een Nederlands marineschip in de Perzische Golf vooralsnog niet. Defensie wijst erop dat het fregat Zr. Ms. De Ruyter pas eind januari vertrekt. Dan zijn de gemoederen mogelijk weer wat bedaard. Defensie "monitort de ontwikkelingen".

De oorlogsbodem neemt deel aan een Europese missie die de vaarroutes door de nauwe zeestraat tussen Iran en het Arabisch schiereiland veilig moet houden. De De Ruyter blijft zes maanden in deze Straat van Hormuz, het westelijke deel van de Golf van Oman en het oostelijke deel van de Perzische Golf.

De missie, onder leiding van Frankrijk, is op touw gezet als alternatief voor een soortgelijke missie van de Verenigde Staten. De belangrijkste Europese landen zien nog altijd meer in overleg met Iran dan in de ramkoers die Washington kiest.