Boeren melden bedreigingen vanwege protestacties

Boerenactieclubs Agractie en Belangen Agrarysk Fryslân zeggen ernstige bedreigingen en een ultimatum te hebben gekregen. Daarin wordt iedere boerderij in het land omschreven als doelwit van sabotage en brandstichting als de boeren doorgaan met hun protestacties. De bedreigingen staan in een brief die de boerenclubs voor de jaarwisseling hebben ontvangen.