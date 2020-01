Nederlandse artiesten op Amerikaans Coachella-festival

Coachella wordt op 10, 11, 12, 17, 18 en 19 april gehouden in de plaats Indio in Californië, ten oosten van Los Angeles. Beide weekends hebben dezelfde programmering. Het festival trekt jaarlijks ongeveer 250.000 bezoekers. Andere namen die vrijdag zijn aangekondigd, zijn Rage Against the Machine, Radiohead-zanger Thom Yorke, dj Calvin Harris, Lana del Rey, Frank Ocean, Fatboy Slim, Lewis Capaldi, Lil Nas X en Carly Rae Jepsen.

Altin Gün en Satori zijn niet de eerste Nederlanders op Coachella. In 2018 gaf de Zoetermeerse dj San Holo een optreden op het festival.